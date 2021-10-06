تشكيلة إيطاليا المتوقعة لمباراة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع ضيفه الإسباني العنيد على ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.
ويخوض الآتزوري اللقاء دون خدمات تشيرو إيموبيلي وماتيو بيسينا ورافاييل تولوي وليوناردو سبيناتزولا وأليساندرو فلورينزي.
تشكيلة إيطاليا المتوقعة لمباراة إسبانيا اليوم بأسلوب 4-3-3:
المدرب: روبرتو مانشيني.
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كييليني، إيمرسون بالميري.
خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتي.
خط الهجوم: فيديريكو كييزا، مويسه كين، لورينزو إينسيني.
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