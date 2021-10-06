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تشكيلة إيطاليا المتوقعة لمباراة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:19
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

يلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع ضيفه الإسباني العنيد على ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويخوض الآتزوري اللقاء دون خدمات تشيرو إيموبيلي وماتيو بيسينا ورافاييل تولوي وليوناردو سبيناتزولا وأليساندرو فلورينزي.

تشكيلة إيطاليا المتوقعة لمباراة إسبانيا اليوم بأسلوب 4-3-3:

المدرب: روبرتو مانشيني.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كييليني، إيمرسون بالميري.
خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتي.
خط الهجوم: فيديريكو كييزا، مويسه كين، لورينزو إينسيني.

كلمات دالة:منتخب إيطاليادوري الأمم الأوروبيةمنتخب إسبانياروبرتو مانشينيفيديريكو كييزاجيانلويجي دوناروما

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