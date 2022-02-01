تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة مرتقبة أمام ضيفه الكولومبي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء على ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

ويحتل التانغو المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 32 نقطة وقد ضمن التأهل للمونديال القطري، فيما يأتي الكولومبيون في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 02:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة أمام كولومبيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ليونيل سكالوني.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، لوكاس مارتينيز كوارتا، ليساندرو مارتينيز، ماركوس آكونيا.

خط الوسط: آنخيل دي ماريا، جيوفاني لو سيلسو، غويدو رودريغيز.

خط الهجوم: لوكاس أوكامبوس، لاوتارو مارتينيز، آنخيل كوريا.