يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة ودية اليوم الأحد أمام خصمه الإستوني على ملعب إل سادار في بامبلونا بإسبانيا ضمن استعدادات التانغو لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المباراة بين العملاق الأميركي الجنوبية وغريمه الأوروبي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الأرجنتين المتوقعة لمواجهة إستونيا ودياً اليوم (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ليونيل سكالوني.

حراسة المرمى: فرانكو آرماني.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، جيرمان بيتزيلا، ليساندرو مارتينيز، ماركوس آكونيا.

خط الوسط: بابو غوميز، رودريغو دي بول، أليكسيس ماك اليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، خواكين كوريا.