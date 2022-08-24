يواجه الأهلي ضيفه إنبي اليوم الأربعاء في لقاء يحتضنه ملعب السلام لحساب منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 64 نقطة، وصاحب المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مؤمن حسن.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام إنبي اليوم في الدوري المصري (بطريقة 3-4-3):

المدرب: ريكاردو سواريش.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد شرقية ومحمود متولي ومحمد نصير.

خط الوسط: كريم فؤاد ومحمد محمود ومحمد فخري ومحمد أشرف.

خط الهجوم: زياد طارق وأحمد غريب وأحمد عبد القادر.