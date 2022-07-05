يتطلع الأهلي للتغلب على مستضيفه الجونة حين يلاقيه مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب خالد بشارة في مبارة مؤجلة من منافسات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الضيف المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يقبع الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 22 لقاء.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق محمد الكواليني.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الجونة اليوم في الدوري المصري (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ريكاردو سواريش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وصلاح محسن.