يخوض الأهلي مواجهة مهمة اليوم السبت حين يلاقي ضيفه الطائي على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن المرحلة الـ 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثاني عشر وضيفه عاشر الترتيب في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية SSC1 HD بتعليق سمير المعيرفي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة 4-5-1):

المدرب: روبرت سيبولدي.

حراسة المرمى: محمد الربيعي اليامي.

خط الدفاع: إزغان آليوسكي، دانكلير بيريرا، عبد الباسط علي هندي، علي مجرشي. خط الوسط: فرانك كوم، فيليب براداريتش، عبد الرحمن غريب، كارلوس إدواردو، هيثم محمد عسيري.

خط الهجوم: عمر السومة.