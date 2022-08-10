تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري

يواجه الأهلي ضيفه المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء في مواجهة ستجمعهما على أرضية ملعب برج العرب ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين صاحب المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، وصاحب المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة من 29 لقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق بلال علام.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المصري البورسعيدي اليوم في الدوري المصري (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ريكاردو سواريش.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: محمد أشرف وآليو ديانغ ومحمد محمود وكريم فؤاد.

خط الهجوم: زياد طارق وأحمد سيد غريب ومحمد فخري.