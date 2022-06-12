يواجه الأهلي ضيفه المصري بالسلوم مساء اليوم الأحد على ملعب السلام في القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أمير محروس.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المصري بالسلوم اليوم في كأس مصر (بطريقة 4-4-2):

المدرب: بيتسو موسيماني.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد محمود، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن.