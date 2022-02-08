تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بالميراس اليوم في كأس العالم للأندية

يخوض الأهلي المصري بطل إفريقيا مواجهة صعبة للغاية حين يواجه اليوم الثلاثاء خصمه بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وتقام المباراة بين العملاقين على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي بالإمارات.

ويمكن مشاهدة المواجهة المرتقبة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra بتعليق فارس عوض، والقناة الرياضية السعودية SSC7 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بالميراس اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: بيتسو موسيماني.

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد مغربي، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: آليو ديانغ، محمد مجدي أفشة، رامي ربيعة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.