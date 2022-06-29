يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على سموحة اليوم الأربعاء في لقاء سيجري على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 44 نقطة من 19 مباراة أمام صاحب المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 لقاء في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام سموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 4-3-3):

المدرب: سامي قمصان.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، آليو ديانغ، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.