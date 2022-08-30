تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يستضيف الأهلي خصمه سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في مواجهة يشهدها ملعب السلام ضمن منافسات المرحلة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 67 نقطة من 33 لقاء، وصاحب المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة المواجهة على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق محمد الكواليني.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري (بطريقة 3-4-3):

المدرب: ريكاردو سواريش.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد أشرف ومحمد فخري وميدو نبيل وأحمد سيد عبد النبي.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأحمد غريب.