تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة اليوم في الدوري المصري

يستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الأربعاء في لقاء سيجري على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل "نادي القرن" صدارة الترتيب العام برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويليه غزل المحلة مباشرة في الترتيب بفارق نقطتين من نفس عدد اللقاءات.

وتقام مباراة اليوم في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر ON Time Sports 2 HD بتعليق مؤمن حسن.

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة غزل المحلة اليوم في الدوري المصري الممتاز:

المدرب: مارسيل كولر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانغ، عمرو السولية، برونو سافيو.

خط الهجوم: كريم فؤاد، محمد شريف، أحمد عبد القادر.