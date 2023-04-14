تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فاركو اليوم في الدوري المصري 22-23

البوابة - يستضيف الأهلي خصمه فاركو اليوم الجمعة على أرضية ملعب القاهرة الدولي لحساب الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة، 21:15 بتوقيت القاهرة.
تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فاركو اليوم في الدوري المصري
المدرب: مارسيل كولر
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، محمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، آليو ديانغ.
خط الهجوم: محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، محمود كهربا.
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