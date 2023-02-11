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تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فلامنجو اليوم في مونديال الأندية

تاريخ النشر: 11 شباط / فبراير 2023 - 11:06
الأهلي يتحدى فلامنجو اليوم (المصدر: أ ف ب)
الأهلي يتحدى فلامنجو اليوم (المصدر: أ ف ب)

يواجه الأهلي المصري خصمه فلامنجو البرازيلي مساء اليوم السبت على ملعب طنجة في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية (مونديال الأندية).

تقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي Arryadia TNT HD و SSC1 HD.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية

المدرب: مارسيل كولر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

كلمات دالة:الأهليفلامنجوكأس العالم للأنديةمونديال الأندية

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