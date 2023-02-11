تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فلامنجو اليوم في مونديال الأندية

يواجه الأهلي المصري خصمه فلامنجو البرازيلي مساء اليوم السبت على ملعب طنجة في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية (مونديال الأندية).
تقام المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناتي Arryadia TNT HD و SSC1 HD.
تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فلامنجو اليوم في كأس العالم للأندية
المدرب: مارسيل كولر
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.
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