يلتقي الأهلي اليوم مع ضيفه فيوتشر في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب السلام ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 45 نقطة من 21 لقاء وصاحب المركز الثالث بفارق 6 نقاط من 23 مواجهة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام فيوتشر اليوم في الدوري المصري (بطريقة

المدرب: ريكاردو سواريش.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.