تشكيلة الأهلي المحتملة أمام غزل المحلة اليوم في الدوري المصري

البوابة - يستضيف الأهلي فريق غزل المحلة اليوم الأربعاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل صاحب الضيافة صدارة الترتيب العام برصيد 44 نقطة، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:15 بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة اليوم في الدوري المصري

المدرب: مارسيل كولر.

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، أحمد عبد القادر.