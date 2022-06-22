تشكيلة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري المصري

يواجه الأهلي ضيفه غزل المحلة اليوم الأربعاء في لقاء مهم سيقام على ملعب السلام ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام والمركز الحادي عشر في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة المتوقعة اليوم في الدوري المصري (بتشكيلة 4-3-3):

المدرب: سامي قمصان.

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.