تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام أستراليا اليوم في ملحق كأس العالم 2022

يخوض منتخب الإمارات مواجهة صعبة للغاية اليوم الثلاثاء أمام خصمه الأسترالي على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022.

وسيواجه الطرف الفائز منهما منتخب بيرو ممثل أميركا الجنوبية ليقتنص الفريق المنتصر بطاقة التأهل للمونديال القطري نهاية العام الجاري.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر Dubai Sports Asia 1 HD بتعليق عبد الله السعدي، وbeIN Sports AFC HD بتعليق حسن العيدروس، وSSC7 HD بتعليق عيسى الحربين، وAlkass Five HD بتعليق خالد الحدي، وAbu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام أستراليا اليوم في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: رودولفو أروابارينا.

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: وليد عباس، فهد الظنحاني، محمد مرزوق، عبد العزيز هيكل.

خط الوسط: علي سالمين، بندر الأحبابي، عبد الله رمضان.

خط الهجوم: كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت.