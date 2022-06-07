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تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام أستراليا اليوم في ملحق كأس العالم 2022

منشور 07 حزيران / يونيو 2022 - 11:20
الإمارات في مواجهة مصيرية أمام أستراليا اليوم (المصدر: أ ف ب)
الإمارات في مواجهة مصيرية أمام أستراليا اليوم (المصدر: أ ف ب)

يخوض منتخب الإمارات مواجهة صعبة للغاية اليوم الثلاثاء أمام خصمه الأسترالي على ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022.

وسيواجه الطرف الفائز منهما منتخب بيرو ممثل أميركا الجنوبية ليقتنص الفريق المنتصر بطاقة التأهل للمونديال القطري نهاية العام الجاري.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر Dubai Sports Asia 1 HD بتعليق عبد الله السعدي، وbeIN Sports AFC HD بتعليق حسن العيدروس، وSSC7 HD بتعليق عيسى الحربين، وAlkass Five HD بتعليق خالد الحدي، وAbu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق عامر عبد الله.

تشكيلة الإمارات المتوقعة أمام أستراليا اليوم في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: رودولفو أروابارينا.

حراسة المرمى: خالد عيسى.
خط الدفاع: وليد عباس، فهد الظنحاني، محمد مرزوق، عبد العزيز هيكل.
خط الوسط: علي سالمين، بندر الأحبابي، عبد الله رمضان.
خط الهجوم: كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت.

كلمات دالة:منتخب الإماراتمنتخب أسترالياالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالمكأس العالم 2022

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