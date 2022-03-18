يستضيف الاتحاد فريق الحزم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن المرحلة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز السادس عشر والأخير في تمام الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة شركة الرياضة السعودية على قناة SSC5 HD بتعليق جعفر الصليح.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (بطريقة

المدرب: كوزمين كونترا.

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، زياد الصحفي، عبد الله الحافظ، حمدان الشمراني.

خط الوسط: أندريه فيليبي، برونو هنريكي.

خط الهجوم: عبد العزيز البيشي، رومارينيو، فهد المولد، هارون كمارا.