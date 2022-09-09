تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الرائد اليوم في الدوري السعودي

تنتظر الاتحاد اليوم الجمعة مباراة مهمة حين يحل ضيفاً على الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي (الدوري السعودي).

وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 4 نقاط، وصاحب المركز الثامن بفارق نقطة واحدة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن مشاهدة اللقاء عبر قناتي SSC1 HD و SSC5 SD السعوديتين.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: نونو إسبيريتو سانتو.

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مد الله العليان.

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، إيغور كورنادو، هيلدر.

خط الهجوم: رومارينيو.