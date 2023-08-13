نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الرائد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2023-24، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة في الموسم الجديد.

يستعد نادي الاتحاد لخوض أول مباراة له في الموسم الجديد أمام نظيره الرائد على أرضية ملعب "استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2023-24.

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المواجهة بين النمور والرائد ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية Saudi Sports Company، على قناة SSC 1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2023-24

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي ، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي ، زكريا هوساوي

خط الوسط: فابينهو ، نغولو كانتي ، رومارينيو ، كورونادو ، جوتا

خط الهجوم: كريم بنزيما