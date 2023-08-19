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تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري روشن السعودي 23-24

تاريخ النشر: 19 آب / أغسطس 2023 - 11:28
الاتحاد يواجه الطائي اليوم (Photo by - / AFP)
الاتحاد يواجه الطائي اليوم (Photo by - / AFP)

يلتقي الاتحاد (اتحاد جدة) حامل اللقب مع ضيفه الطائي ليلة السبت في مباراة يشهدها ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC HD بتعليق بلال علام وحماد العنزي.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري روشن السعودي 23-24.

المدرب: نونو إسبيريتو سانتو

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، مد الله العليان
الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، رومارينيو، إيغور كورنادو
الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.

كلمات دالة:الاتحاد السعوديالطائي السعوديدوري روشن السعودي

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