يلتقي الاتحاد (اتحاد جدة) حامل اللقب مع ضيفه الطائي ليلة السبت في مباراة يشهدها ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC HD بتعليق بلال علام وحماد العنزي.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري روشن السعودي 23-24.

المدرب: نونو إسبيريتو سانتو

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، مد الله العليان

الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، رومارينيو، إيغور كورنادو

الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.