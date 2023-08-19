يلتقي الاتحاد (اتحاد جدة) حامل اللقب مع ضيفه الطائي ليلة السبت في مباراة يشهدها ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.
تقام المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة SSC HD بتعليق بلال علام وحماد العنزي.
تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الطائي اليوم في دوري روشن السعودي 23-24.
المدرب: نونو إسبيريتو سانتو
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، مد الله العليان
الوسط: نغولو كانتي، فابينيو، رومارينيو، إيغور كورنادو
الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.