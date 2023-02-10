يستضيف الاتحاد اليوم الجمعة خصمه العدالة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) لحساب الجولة الـ 16 من بطولة دوري روشن السعودي.

تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر SSC1 HD و SSC1 SD بتعليق مشاري القرني، وتطبيق شاهد Shahid VIP.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام العدالة اليوم في دوري روشن السعودي

المدرب: نونو إسبيريتو سانتو

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد، برونو هنريكي، طارق حامد.

خط الهجوم: عبد العزيز البيشي، إيغور كورنادو، رومارينيو، عبد الرازق حمد الله.