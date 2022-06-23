تشكيلة الاتحاد المتوقعة اليوم أمام الاتفاق في الدوري السعودي

يواجه الاتحاد مستضيفه الاتفاق اليوم الخميس على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 61 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه الهلال المتصدر، وصاحب المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر SSC5 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الاتفاق اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: كوزمين كونترا.

حراسة المرمى: غروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: برونو هنريكي، فيليبي، عبد العزيز البيشي، رومارينيو، كورنادو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.