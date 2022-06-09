يترقب منتخب البرتغال مواجهته اليوم الخميس أمام ضيفه منتخب التشيك على أرضية ملعب جوزيه آلفالدي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A2 لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة الحماسية والقوية بين متصدر المجموعة منتخب برازيليي أوروبا وصاحب المركز الثاني اللذين جمعا 4 نقاطٍ لكلٍ منهما مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام التشيك اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فيرناندو سانتوس.

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، دانيلو بيريرا، دومينغوس دوارتي، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: جواو موتينيو، باولينيا، برونو فيرنانديش.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.