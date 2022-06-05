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تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منشور 05 حزيران / يونيو 2022 - 10:40
جانب من تدريب منتخب البرتغال (المصدر: أ ف ب)
جانب من تدريب منتخب البرتغال (المصدر: أ ف ب)

يواجه منتخب البرتغال ضيفه السويسري اليوم الأحد على ملعب جوزيه آلفالدي ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين برازيليي أوروبا وضيوفهم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فيرناندو سانتوس.

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، دانيلو بيريرا، نونو مينديش.
خط الوسط: برونو فيرنانديش، برونو نيفيش، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: ديوغو جوتا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

كلمات دالة:منتخب البرتغالمنتخب سويسرادوري الأمم الأوروبية

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