يواجه منتخب البرتغال ضيفه السويسري اليوم الأحد على ملعب جوزيه آلفالدي ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.
وتقام المباراة بين برازيليي أوروبا وضيوفهم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):
المدرب: فيرناندو سانتوس.
حراسة المرمى: ديوغو كوستا.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، دانيلو بيريرا، نونو مينديش.
خط الوسط: برونو فيرنانديش، برونو نيفيش، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: ديوغو جوتا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.
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