يواجه منتخب البرتغال ضيفه السويسري اليوم الأحد على ملعب جوزيه آلفالدي ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة بين برازيليي أوروبا وضيوفهم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام سويسرا اليوم في دوري الأمم الأوروبية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: فيرناندو سانتوس.

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، دانيلو بيريرا، نونو مينديش.

خط الوسط: برونو فيرنانديش، برونو نيفيش، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: ديوغو جوتا، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.