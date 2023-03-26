البوابة - يرتحل منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو لمواجهة مستضيفه اللوكسمبورغي اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

جمع البرتغاليون 3 نقاط من فوزهم على ليشتنشتاين برباعيةٍ دون رد الأسبوع المنصرم ليعتلوا صدارة المجموعة العاشرة، فيما حصد منتخب لوكسمبورغ نقطة واحدة من تعادله مع سلوفاكيا.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة البرتغال المتوقعة أمام لوكسمبورغ اليوم في تصفيات يورو 2024

المدرب: روبرتو مارتينيز

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: إيناسيو، روبن دياش، دانيلو بيريرا

خط الوسط: باولينيا، برونو فيرنانديش، بيرناردو سيلفا، رافاييل غيريرو، جواو كانسيلو.

خط الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو.