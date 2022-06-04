يستضيف منتخب الجزائر نظيره الأوغندي اليوم السبت على أرضية ملعب 5 جويلية 1962 ضمن منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقام المباراة بين الخضر والأوغنديين في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام أوغندا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جميل بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، حسين بن عيادة، عيسى ماندي، أحمد طوبا.

خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، هشام بوادي، آدم زركان.

خط الهجوم: يوسف البلايلي، إسلام سليماني، رشيد غزال.