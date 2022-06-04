يستضيف منتخب الجزائر نظيره الأوغندي اليوم السبت على أرضية ملعب 5 جويلية 1962 ضمن منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وتقام المباراة بين الخضر والأوغنديين في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام أوغندا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا (بطريقة 4-3-3):
المدرب: جميل بلماضي.
حراسة المرمى: رايس مبولحي.
خط الدفاع: رامي بن سبعيني، حسين بن عيادة، عيسى ماندي، أحمد طوبا.
خط الوسط: اسماعيل بن ناصر، هشام بوادي، آدم زركان.
خط الهجوم: يوسف البلايلي، إسلام سليماني، رشيد غزال.
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