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تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام النيجر اليوم في تصفيات كأس إفريقيا

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 10:23
منتخب الجزائر (المصدر: أ ف ب)
منتخب الجزائر (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة مستضيفه منتخب النيجر مساء اليوم الاثنين لحساب السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

يحتل "الخضر" صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما يقبع أصحاب الضيافة في المركز الثالث برصيد نقطتين من نفس عدد اللقاءات.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام النيجر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

المدرب: جمال بلماضي

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا
خط الدفاع: ريان آيت نوري، أحمد توبة، عيسى ماندي.
خط الوسط: يوسف بلايلي، اسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، مهدي ليريس، نبيل بن طالب.
خط الهجوم: بغداد بونجاح، رياض محرز.

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