يلاقي منتخب الجزائر مستضيفه التنزاني اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الملعب الوطني في تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتقام المباراة بين الخضر متصدري المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على أوغندا بهدفين نظيفين والتنزانيين أصحاب المركز الثاني بنقطة واحدة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام تنزانيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، أحمد توبة، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، اسماعيل بن ناصر، آدم زرقان.

خط الهجوم: رشيد غزال، إسلام سليماني، يوسف بلايلي.