تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام تونس اليوم في نهائي كأس العرب

يلتقي منتخب الجزائر مع غريمه التونسي اليوم السبت في مواجهة إفريقية خالصة في بطولة كأس العرب 2021 على ملعب أرضية ملعب البيت.

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

تشكيلة منتخب الجزائر المتوقعة أمام منتخب تونس اليوم في نهائي بطولة كأس العرب 2021 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: مجيد بوقرة.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، عبد القادر بدران، جمال بن العمري.

خط الوسط، سفيان بن دبكة، زكرياء دراوي، ياسين براهيمي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، طيب مزياني، بغداد بونجاح.