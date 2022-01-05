  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غانا اليوم في مباراتهما الودية

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غانا اليوم في مباراتهما الودية

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:09
منتخب الجزائر يتطلع لمواصلة نجاحاته في كأس الأمم الإفريقية
منتخب الجزائر يتطلع لمواصلة نجاحاته في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب الجزائر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في التاسع من الشهر الجاري بخوض مباراة ودية تحضيرية وحيدة أمام نظيره الغاني.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ 33 من كأس الأمم الإفريقية حتى السادس من الشهر القادم، بمشاركة 24 منتخباً مقسمة على 6 مجموعات.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غانا اليوم في مباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جميل بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.
خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني.
خط الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، اسماعيل بن ناصر.
خط الهجوم: يوسف بلايلي، إسلام سليماني، رياض محرز.

كلمات دالة:منتخب الجزائرمنتخب غاناكأس الأمم الإفريقية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...