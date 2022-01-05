يستعد منتخب الجزائر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في التاسع من الشهر الجاري بخوض مباراة ودية تحضيرية وحيدة أمام نظيره الغاني.

وتقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ 33 من كأس الأمم الإفريقية حتى السادس من الشهر القادم، بمشاركة 24 منتخباً مقسمة على 6 مجموعات.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غانا اليوم في مباراتهما الودية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جميل بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: رامز زروقي، آدم زرقان، اسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، إسلام سليماني، رياض محرز.