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تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غينيا الاستوائية اليوم في كأس الأمم الإفريقية

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:13
منتخب الجزائر حامل اللقب يبحث عن فوزه الأول في نسخة هذا العام
منتخب الجزائر حامل اللقب يبحث عن فوزه الأول في نسخة هذا العام

يواجه منتخب الجزائر خصمه منتخب غينيا الاستوائية اليوم الأحد في لقاء يشهده ملعب ليمبي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وجمع الجزائريون نقطة واحدة من تعادلهم دون أهداف في المواجهة الأولى أمام مع سييراليون.

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام غينيا الاستوائية اليوم في كأس الأمم الإفريقية (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جمال بلماضي.

حراسة المرمى: رايس مبولحي.
خط الدفاع: رامي بن سبعيني، عبد القادر بدران، عيسى ماندي، يوسف عطال.
خط الوسط: ياسين براهيمي، ياسين بلقبلة، سفيان فيغولي.
خط الهجوم: يوسف البلايلي، إسلام سليماني، رياض محرز.

كلمات دالة:منتخب الجزائرمنتخب غينيا الاستوائيةكأس الأمم الإفريقية

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