تشكيلة الجزيرة المتوقعة أمام بيراي اليوم في كأس العالم للأندية

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 اليوم الخميس حين يلاقي الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة غريمه بيراي من تاهيتي.

وستجري المواجهة الافتتاحية على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

ويشارك فخر أبو ظبي في البطولة كونه صاحب الضيافة، فيما تم استدعاء بيراي بدلاً من أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا نظراً لتفشي فيروس كورونا في صفوفه.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 وقناة SSC7 HD السعودية.

تشكيلة الجزيرة المتوقعة أمام بيراي اليوم في افتتاح كأس العالم للأندية في الإمارات (بطريقة 4-3-3):

المدرب: مارسيل كايزر.

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: سالم راشد، خليفة الحمادي، ميلوش كوسانوفيتش، محمد ربيع.

خط الوسط: عبد الله رمضان، يوسف أيمن، عمر تراوري.

خط الهجوم: علي مبخوت، زايد العامري، خلفان مبارك.