يلتقي الجزيرة الإماراتي اليوم الأربعاء مع ضيفه مونتيري المكسيكي على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في لقاء تحديد المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

وتقام المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكتي أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra وقناة شركة الرياضة السعودية SSC7 HD.

تشكيلة الجزيرة المتوقعة أمام مونتيري اليوم في كأس العالم للأندية 2021 (بطريقة 4-4-2):

المدرب: مارسيل كايزر.

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: محمد ربيع، محمد العطاس، خليفة الحمادي، ميلوش كوسانوفيتش.

خط الوسط: عبد الله إدريس، عبد الله رمضان، ثولاني سيريرو، عبد الله ديابي.

خط الهجوم: فيكتور سا، أحمد العطاس.