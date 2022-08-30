يخوض الزمالك البطل المباراة الختامية للموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز أمام ضيفه إيسترن كومباني اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الـ 34 والأخيرة.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 77 نقطة من 33 لقاء، وصاحب المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 30 نقطة من نفس عدد المواجهات في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مؤمن حسن.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام إيسترن كومباني اليوم في الدوري المصري (بطريقة 3-5-2):

المدرب: جيسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد نديم.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد رفاعي، محمد طارق قصص.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو"، محمد خضري، آدهم الخواجة، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه، حسام أشرف.