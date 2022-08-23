  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

منشور 23 آب / أغسطس 2022 - 10:57
فريق الزمالك (المصدر: أ ف ب)
فريق الزمالك (المصدر: أ ف ب)

يواجه الزمالك اليوم الثلاثاء ضيفه الاتحاد السكندري في لقاء يحتضنه ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 75 نقطة من 31 مباراة وصاحب المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة من نفس عدد المباريات في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 3-4-3):

المدرب: جيسوالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع : محمود حمدي " الونش"، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني.
خط الوسط: أحمد فتوح، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، سيد عبد الله "نيمار".
خط الهجوم: يوسف أسامه نبيه، أحمد سيد " زيزو" - سيف الدين الجزيري.

كلمات دالة:الزمالكالاتحاد السكندريالدوري المصري

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...