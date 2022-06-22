يلتقي الزمالك مع مستضيفه البنك الأهلي اليوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام وصاحب المركز السابع في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 2 HD بتعليق بلال علام.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جيسوالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي (الونش)، حسام عبد المجيد، سيد عبد الله (نيمار).

خط الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف (روقا)، يوسف إبراهيم (أوباما)، أشرف بن شرقي، أحمد سيد (زيزو).

خط الهجوم : عمر السعيد.