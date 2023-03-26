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تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام البنك الأهلي اليوم في كأس الرابطة المصرية

تاريخ النشر: 26 آذار / مارس 2023 - 12:11
جماهير الزمالك تساند فريقها اليوم أمام البنك الأهلي (المصدر: أ ف ب)
جماهير الزمالك تساند فريقها اليوم أمام البنك الأهلي (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يلاقي الزمالك ضيفه فريق البنك الأهلي على أرضية ملعب القاهرة في دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة المصرية.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة، 21:15 بتوقيت القاهرة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق مؤمن حسن.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام البنك الأهلي اليوم في كأس الرابطة المصرية

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود الونش، محمود شبانة، سيد نيمار.
خط الوسط : محمد أشرف روقا، سيف جعفر، أحمد بلحاج، مصطفى شلبي، يوسف أسامة نبيه
خط الهجوم: ناصر منسى.

كلمات دالة:الزمالككأس الرابطة المصرية

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