يواجه الزمالك مستضيفه الجونة اليوم الجمعة على أرضية ملعب خالد بشارة ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 66 نقطة من 28 مباراة، وصاحب المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة من نفس عدد المباريات في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدتها على قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق حاتم بطيشة وهشام معمر.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الجونة اليوم في الدوري المصري (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، محمد عبد الغني، يوسف إبراهيم "أوباما"، سيد عبد الله "نيمار" ، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.