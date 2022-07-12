يخوض الزمالك مواجهة مهمة اليوم الثلاثاء حين يستضيف المقاولون العرب على أرضية ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 51 نقطة وصاحب المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن مشاهدة اللقاء على قناة ON Time Sports 2 HD بتعليق حاتم بطيشة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام المقاولون العرب اليوم في الدوري المصري (بطريقة 4-5-1)

المدرب: جوسفالدو بيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود الونش، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.