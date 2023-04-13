البوابة - يلاقي الزمالك مستضيفه حرس الحدود متذيل الترتيب على أرضية ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوكلت إدارة نادي القلعة البيضاء قيادة الفريق الأول الذي يحتل المركز الرابع في الدوري للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بصفة رسمية اليوم الخميس خلفاً للبرتغالي المقال جوسفالدو فيريرا جراء سوء النتائج.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أمير محروس.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام حرس الحدود اليوم في الدوري المصري

المدرب المؤقت: مدحت عبد الهادي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، محمد عبد الغني، سيف جعفر، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي.