يستضيف الزمالك حامل اللقب جاره سموحة اليوم الأربعاء على أرضية ملعب المقولون العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين الفائز بلقب الموسم المنصرم وضيفه الذي احتل المركز السادس على سلم الترتيب العام في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 2 HD بتعليق مؤمن حسن.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز (بطريقة

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح، محمد أشرف روقا، زكريا الوردي، سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا.