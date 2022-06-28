تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يستضيف الزمالك اليوم الثلاثاء خصمه سيراميكا كليوباترا في لقاء يحتضنه ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب برصيد 48 نقطة وصاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أمير محروس.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري (بطريقة 3-4-3):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد طارق، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد.

خط الوسط: عبد الله جمعة، سيد عبد الله نيمار، محمد أشرف روقا، إمام عاشور.

خط الهجوم: زيزو، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.