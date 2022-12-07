يواجه الزمالك مستضيفه طلائع الجيش اليوم الأربعاء في مواجهة مهمة يحتضنها ملعب الكلية الحربية لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة بين فريق "القلعة البيضاء" خامس الترتيب العام برصيد 8 نقاط من 4 مواجهات، ومستضيفه صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر ON Time Sports 1 HD بتعليق أمير محروس.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز:

المدرب: جيسوالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري.

خط الوسط: عمر جابر، سيد عبد الله "نيمار"، عمرو السيسي، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي.