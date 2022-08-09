يواجه الزمالك ضيفه مصر المقاصة اليوم الثلاثاء في مباراة مرتقبة سيشهدها ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المواجهة بين متصدر الترتيب العام برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، وصاحب المركز الأخير برصيد 15 نقطة من 29 لقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام مصر المقاصة اليوم في الدوري المصري (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جوسفالدو فيريرا.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، أحمد زيزو، محمود شيكابالا، سيد نيمار.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه.