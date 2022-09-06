يواجه السد ضيفه الشمال اليوم الثلاثاء في لقاء مرتقب يشهده ملعب جاسم بن حمد لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، وصاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 18:10 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة السد المتوقعة أمام الشمال اليوم في دوري نجوم قطر (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: خوان مانويل ليلو.

حراسة المرمى: إيفانيلدو رودريغيس.

خط الدفاع: بهاء ممدوح، وو يونغ جونغ، طلال عبد الله.

خط الوسط: أحمد محمد السعيد، غييرمي، سانتي كازورلا، عبد الله اليزيدي.

خط الهجوم: هاشم علي عبد اللطيف، أندريه آيو، بغداد بونجاح.