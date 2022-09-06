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تشكيلة السد المتوقعة أمام الشمال اليوم في دوري نجوم قطر

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2022 - 12:14
فريق السد (المصدر: أ ف ب)
فريق السد (المصدر: أ ف ب)

يواجه السد ضيفه الشمال اليوم الثلاثاء في لقاء مرتقب يشهده ملعب جاسم بن حمد لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، وصاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 18:10 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة السد المتوقعة أمام الشمال اليوم في دوري نجوم قطر (بطريقة 3-4-2-1):

المدرب: خوان مانويل ليلو.

حراسة المرمى: إيفانيلدو رودريغيس.
خط الدفاع: بهاء ممدوح، وو يونغ جونغ، طلال عبد الله.
خط الوسط: أحمد محمد السعيد، غييرمي، سانتي كازورلا، عبد الله اليزيدي.
خط الهجوم: هاشم علي عبد اللطيف، أندريه آيو، بغداد بونجاح.

كلمات دالة:السددوري نجوم قطرالشمال القطري

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