يواجه السد ضيفه الشمال اليوم الثلاثاء في لقاء مرتقب يشهده ملعب جاسم بن حمد لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.
وتقام المباراة بين سادس الترتيب العام برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، وصاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط من نفس عدد اللقاءات في تمام الساعة 18:10 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة السد المتوقعة أمام الشمال اليوم في دوري نجوم قطر (بطريقة 3-4-2-1):
المدرب: خوان مانويل ليلو.
حراسة المرمى: إيفانيلدو رودريغيس.
خط الدفاع: بهاء ممدوح، وو يونغ جونغ، طلال عبد الله.
خط الوسط: أحمد محمد السعيد، غييرمي، سانتي كازورلا، عبد الله اليزيدي.
خط الهجوم: هاشم علي عبد اللطيف، أندريه آيو، بغداد بونجاح.
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