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تشكيلة السد المتوقعة أمام الوكرة اليوم في دوري نجوم قطر

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:50
كازورلا يقود هجوم السد اليوم (المصدر: أ ف ب)
كازورلا يقود هجوم السد اليوم (المصدر: أ ف ب)

يسعى السد لتصحيح المسار حين يواجه مستضيفه الوكرة اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الجنوب ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة دوري نجوم قطر.

وتقام المباراة بين ثامن الترتيب العام برصيد 7 نقاط، وصاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة مساء اليوم في تمام الساعة 20:15 بتوقيت الدوحة، ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شبكة الكاس الرياضية القطرية.

تشكيلة السد المتوقعة أمام الوكرة اليوم في دوري نجوم قطر (بطريقة 3-4-3):

المدرب: خوانما.

حراسة المرمى: إيفانيلدو رودريغيز.
خط الدفاع: طلال بهزاد، وو يونغ جونغ، بهاء ممدوح الليثي.
خط الوسط: عبد الله اليزيدي، هاشم علي عبد اللطيف، غييرمي دوس سانتوس، أحمد محمد السعيد.
خط الهجوم: أندريه آيو، سانتي كازورلا، بغداد بونجاح.

كلمات دالة:السدالوكرةدوري نجوم قطر

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