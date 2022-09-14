يسعى السد لتصحيح المسار حين يواجه مستضيفه الوكرة اليوم الأربعاء على أرضية ملعب الجنوب ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة دوري نجوم قطر.

وتقام المباراة بين ثامن الترتيب العام برصيد 7 نقاط، وصاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة مساء اليوم في تمام الساعة 20:15 بتوقيت الدوحة، ويمكن مشاهدتها عبر قنوات شبكة الكاس الرياضية القطرية.

تشكيلة السد المتوقعة أمام الوكرة اليوم في دوري نجوم قطر (بطريقة 3-4-3):

المدرب: خوانما.

حراسة المرمى: إيفانيلدو رودريغيز.

خط الدفاع: طلال بهزاد، وو يونغ جونغ، بهاء ممدوح الليثي.

خط الوسط: عبد الله اليزيدي، هاشم علي عبد اللطيف، غييرمي دوس سانتوس، أحمد محمد السعيد.

خط الهجوم: أندريه آيو، سانتي كازورلا، بغداد بونجاح.