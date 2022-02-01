يحل منتخب السعودية ضيفاً على نظيره الياباني اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية النهائية الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ويحتل السعوديون صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، فيما يأتي اليابانيون في المركز الثاني بفارق 4 نقاط.

وتقام المباراة في تمام الساعة 13:10 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق علي سعيد الكعبي، والقناة الرياضية SSC7 HD بتعليق فهد العتيبي.

تشكيلة السعودية المتوقعة أمام اليابان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 (بطريقة 4-3-3):

المدرب: هيرفي رينارد.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الإله العمري، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري، عبد الإله المالكي، محمد كنو.

خط الهجوم: فهد المولد، فراس البريكان، هتان باهبري.