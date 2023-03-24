تشكيلة السعودية المتوقعة أمام فنززويلا اليوم لمباراتهما الودية

البوابة - يلاقي منتخب السعودية ضيفه الفنزويلي اليوم الجمعة ودياً على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة SSC Sport 1 HD بتعليق حماد العنزي.
تشكيلة السعودية المتوقعه أمام فنزويلا اليوم
المدرب: هيرفي رينارد
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: زكريا هوساوي، عبد الإله العمري، علي البليهي، سعود عبد الحميد.
خط الوسط: عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن العبود، محمد كنو.
خط الهجوم: سالم الدوسري، هارون كامارا، صالح الشهري.
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