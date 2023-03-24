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تشكيلة السعودية المتوقعة أمام فنززويلا اليوم لمباراتهما الودية

تاريخ النشر: 24 آذار / مارس 2023 - 11:03
منتخب السعودية (المصدر: أ ف ب)
منتخب السعودية (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يلاقي منتخب السعودية ضيفه الفنزويلي اليوم الجمعة ودياً على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة SSC Sport 1 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة السعودية المتوقعه أمام فنزويلا اليوم

المدرب: هيرفي رينارد

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، عبد الإله العمري، علي البليهي، سعود عبد الحميد.
خط الوسط: عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن العبود، محمد كنو.
خط الهجوم: سالم الدوسري، هارون كامارا، صالح الشهري.

كلمات دالة:منتخب السعوديةمنتخب فنزويلا

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