تشكيلة السعودية المتوقعة أمام فنززويلا اليوم لمباراتهما الودية

البوابة - يلاقي منتخب السعودية ضيفه الفنزويلي اليوم الجمعة ودياً على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة SSC Sport 1 HD بتعليق حماد العنزي.

تشكيلة السعودية المتوقعه أمام فنزويلا اليوم

المدرب: هيرفي رينارد

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، عبد الإله العمري، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: عبد الرحمن غريب، عبد الرحمن العبود، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، هارون كامارا، صالح الشهري.